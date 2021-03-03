الشتاء ينتهي الأسبوع المقبل.. هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا جديدا عن انتهاء فصل الشتاء.





وقال الناظر" احب اقول لحضراتكم "الاخبار الحلوة " بعد متابعتي لخرائط الطقس العالمية التي نشرتها الاقمار الصناعية منذ قليل فانه اعتبارا من السبت القادم ٦ مارس باذن الله ممكن تودعون الشتاء والايام الباردة وعليكم الاستعداد لعشرة ايام قادمة دافئة جدا اعتبارا من يوم ٧ مارس فانطلقوا.





وتابع الناظر في منشوره " بفكر حضراتكم لا لتخفيف الملابس بشكل كامل قبل ابريل نهائيا وربنا يحفظ حضراتكم ويبارك في صحتكم"





وحذر الناظر من تخفيف الملابس حيث يتعرض الكثير الي المشاكل ونزلات البرد والجيوب الانفية ومشاكل الجهاز التنفسي وغيرها "