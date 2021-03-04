عرض استثنائي .. اشتري آيفون 8 بلس بـ 1160 جنيه فقط

حصد هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم حصيلة مبيعات ضخمة منذ ظهوره الأول، و تضاعف الأمر مع بدء تدشين الإصدارات ذات الحجم الكبير مثل iPhone 8 plus، التى توفر الشاشة الكبيرة لتجربة مشاهدة رائعة، بالإضافة للتصميم المبهر و الأداء القوي، إلا أنه يعيبه سعره المرتفع، ولكن يمكنك الحصول على نسخة مجددة منه بأقل سعر يذكر.
وبحسب موقع "تك رادار" التقني، يمكنك الحصول على نسخة مجددة من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون السيلفر، عبر متجر إيباي الشهير بسعر 87 دولارًا، ما يعادل 1160 جنيهًا فقط.
يقدم iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، الذى صداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، وشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
جدير بالذكر أن هاتف iPhone 8 plus يحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يمتلك هاتف iPhone 8 plus على ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.
تستطيع الحصول على نسخة مجددة سعة 64 جيجابايت من هاتف آيفون 8 بلس باللون السيلفر عبر هذا الرابط.