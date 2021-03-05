برلمانية: تدخل الرئيس السيسى لتأجيل تعديلات الشهر العقارى أنهى الأزمة





وقالت " متى " لـ"صدى البلد"، إن المواطن كان يخشى من تطبيق هذا القانون بالشكل الذى تم الموافقة عليه من الزامة حال توصيل المرافق بالتسجيل فى الشهر العقارى ولذلك يجب تقديم تحفيزات كبيرة له حتى يقوم بعملية التسجيل مما يجعل هناك حصر لجميع العقارات داخل جمهورية مصر العربية ويمنع حالات النصب والسمسرة.





وتابعت حديثها قائلة:" تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتاجيل تعديلات قانون الشهر العقارى انهى الازمة تماما".





وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.





كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

اكدت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنها عزمت على تقديم مشروع قانون بشأن تعديلات الشهر العقارى بعد أن اثار جدل واسع من جانب المواطنين خلال الفترة الماضية، إلا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل ووجه بسرعة تاجيل تطبيق التعديلات الجديدة بالقانون وتضمن مشروع جديد تقدمة الحكومة تسهيلات وتيسيرات للمواطنين.