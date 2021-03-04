السجن 3 سنوات لـ 11 متهمًا قتلوا صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المشدد ٣ سنوات لكل منهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم آخر لوفاته، بتهمة القتل بدون عمد.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين شريف عفت مصطفى و أحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسنى.





ترجع وقائع القضية إلي إلى يوم ١١ سبتمبر ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا من مركز شرطة قنا، بتغيب محمد مبارك" مقيم بقرية دندره، عن منزله لعدة أيام.





و تبين من تحريات المباحث، أن المجنى عليه اتفق مع صديقه حربى حسين و أشقاؤه عبد المعروف و عارف و صبرى و شفيق عبد الموجود و عباس جاد و محمد حسين وأحمد قاسم و محمد جعفر و سعد رسلان و محمد حجازى و محمود عبد الله، للتنقيب عن الآثار فى منزل المتهم الأول بمناطق دندرة الصحراوية.





وأثناء الحفر والتنقيب في بئر بعمق ٩ أمتار، انهارت الحفرة على المجنى عليه ولم يستطيعوا إنقاذه فقاموا بردم الحفرة عليه بالرمال والحجارة حتى لا يفتضح أمرهم.

و أقر ٣ متهمين بارتكاب الحادث مع باقى المتهمين، وتم الإرشاد عن مكان الحفرة، فأحيل الجميع لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل عن غير عمد.