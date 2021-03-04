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سيارات

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 02:55 م
رولز رويس جوست 2021
رولز رويس جوست 2021 rolls royce ghost
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اشرف عطية
طرحت شركة رولز رويس سيارتها جوست 2021 rolls royce ghost الجديدة كليًا في المملكة العربية السعودية ، و أعادت الشركة تصميمها لتظهر بمظهر خارجي فخم مع مصابيح ليد أمامية، وشبك أمامي مع 20 مصباح ليد أسفل الجزء العلوي .

تصميم رولز رويس جوست 2021 rolls royce ghost يعتمد علي رفارف بخط مستقيم، ونافذتين متساويتي الحجم، وخط سقف مقوس، كما أصبحت السيارة أطول وأعرض لتوفير مساحة داخلية أكبر، وصمم الجسم الخارجي كقطعة واحدة متصلة تنساب بسلاسة تامة من دعامة الزجاج الأمامي وفوق السقف امتدادًا إلى الجزء الخلفي.

تعتمد رولز رويس جوست 2021 rolls royce ghost علي محرك V12 سعة 6750 سي سي بقوة 563 حصان، وعزم أقصى يبلغ 850 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات،يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال في 4.8 ثانية.

رولز رويس جوست 2021 rolls royce ghost معززه بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق ، منها نظام تحذير المشاة ، ونظام مساعدة السائق على الانتباه، ونظام من أربع كاميرات مع رؤية بانورامية، ورؤية شاملة ورؤية علوية، بالإضافة إلى التحكم الفعال في السرعة، ونظام التحذير من الاصطدام .

السيارة رولز رويس جوست 2021 rolls royce ghost بها نظام صوتي فاخر مع 18 قناة واحدة لكل مكبر صوت ما يولد صوتًا بقوة 1,300 كيلوواط، كما تُتاح إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي، وتتوفر أحدث أنظمة الملاحة والترفيه .

سعر رولز رويس جوست 2021 rolls royce ghost

تبدأ اسعار رولز رويس جوست 2021 rolls royce ghost  في السعودية من مليون و750.000 ريال سعودي اي حوالي 7 مليون و 350.000 جنيه مصري دون الضرائب و الرسوم .
بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021
بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021
بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021
بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021
بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021
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