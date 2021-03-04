ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيقاف سنة.. قرارات رادعة بشأن أحداث مباراة منية سمنود وشبان بداوى

الخميس 04/مارس/2021 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى - عمرو الحلواني
اتخذت لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإيقاف كل من علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام وايقاف اسلام الشناوي حارس مرمى الفريق 10 مباريات وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه مع نقل 8 مباريات له خارج ملعبه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث مباراة مركز شباب منية سمنود وشبان بداوي بالقسم الثالث إلى لجنة الانضباط.

كما قررت اللجنة ايقاف ياسر السنوسي رئيس نادي الرحلات 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لما بدر منه خلال مباراة ناديه أمام المراغة في القسم الثالث .

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا فى دبي

أنصار ترامب يهددون باقتحام مبنى الكونجرس .. تفاصيل

وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

المضيفة الحنينة رزق.. شاهد | محمد رمضان ينشر فيديو من طائرته

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

5 دول غربية تتخذ خطوات غير مسبوقة لتسريع تطوير لقاحات معدلة لكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول كمية كبيرة من الخبز الأبيض يصيبك بهذه الأمراض

طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية .. بديلًا للأدوية

وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.. صور