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مرأة

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

الخميس 04/مارس/2021 - 11:59 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مجموعه من الصور لزوجة الفنان ماجد المصرى؛ بعد أن  أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام.

وتتميز زوجة ماجد المصرى؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام .

وكتبت رانيا:" : "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".


ودعم الفنان ماجد المصري ابنه بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا و نشر صورة تجمعهما عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري
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بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

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