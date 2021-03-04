بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان

عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام.



وكتبت رانيا:" : "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".

ودعم الفنان ماجد المصري ابنه بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا و نشر صورة تجمعهما عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مجموعه من الصور لزوجة الفنان ماجد المصرى؛ بعد أنوتتميز زوجة ماجد المصرى؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام .