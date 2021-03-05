أهالي قرية الدوير يشيعون جثامين ضحايا حادث سقوط سيارة بنهر النيل في أسيوط

شيع المئات من أهالي قرية الدوير بمركز صدفا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة جثامين ضحايا حادث سقوط سيارة بنهر النيل بقرية مجريس بعد ان تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامينهم.





كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز ومدينة صدفا بسقوط سيارة نقل ركاب 7 راكب بنهر النيل أمام معدية قرية مجريس بمركز صدفا مما أدى الى غرق جميع ركابها.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والاسعاف الى مكان الحادث ،كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط ، منذ قليل ، الى مكان الحادث وتابع جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لانتشال جثث المتوفيين ورفع السيارة من المياه رافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

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وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب السيارة وهم 7 متوفيين وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف الى مشرحة مستشفى الايمان العام وصدفا المركزى وهم حنفى محمود عبدالحافظ 64سنة و سيد عبد الرحيم خليفة 43 سنة وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى صدفا المركزى ومحمود عرفة محمد 20سنة ومحمد مختار كمال 31سنة ومصطفى كمال عبدالحافظ 48 سنة ومصطفى اشرف احمد 20سنة وشحاتة سيد محمد 45 سنة وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى الايمان العام تحت تصرف النيابة والجميع من قرية الدوير صدفا وجارى العمل لانتشال السيارة والافادة عند الانتهاء وتم تحرير المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .





وأصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين في حادث سقوط سيارة نقل ركاب بنهر النيل أمام قرية مجريس بصدفا ، مما أدى الى وفاة 7 اشخاص ، داعيا المولى عزل وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر الجميل .



