التموين تضبط 7 أطنان لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك.. صور

أكد المهندس أيمن حسام الدين – مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية قام بعدد كبير من الحملات علي المصانع بالأسواق الايام الماضية، لضبط اي تلاعب او غش تجاري بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية.

و أعلن القطاع عن ضبط أكثر من سبعة اطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة كفر الشيخ ، وأفاد التقرير المعروض على الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية من القطاع ومن رئيس الادارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية عبد المنعم خليل، أن المضبوطات تتسبب بأمراض ضارة بصحة المواطنين مثل تصلب الشرايين وإمراض اخري بالقلب، خاصاَ دهون الألبان بعد الاستعاضة عنها بزيوت نباتية وهو ما يعد غش تجاري بالسلع الغذائية المعروضة للمواطن، وهذا ما كان يقوم به المصنع.

كما اكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات كبيرة من الاسماك والدواجن ومصنعات اللحوم بمنطقة البساتين مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع لتصنيع المعسل يستخدم عسل اسود غير صالح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الهرم بكمية تصل الي طن ونصف الطن معسل وعسل اسود، اضافة الي ضبط كميات كبيرة من الايس كريم والجبن ( الرومي – الجودة ) مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة، وضبط 55 طن ملح طعام منتهي الصلاحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة.