أخبار الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يستقبل سفيري كازاخستان وأستراليا .. ويدعو لإطلاق سراح 317 فتاة في نيجريا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير جلين مايلز، سفير استراليا بالقاهرة، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

أكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على تعزيز التعاون المشترك مع استراليا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية واستقبال الطلاب وتدريب الأئمة والوعاظ، مشيرا إلى أن الأزهر يحصن طلابه الوافدين بالفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي ونبذ الفكر المغلوط وترسيخ قيم السلام والتعايش، وهو ما يجعل دول العالم حريصة على إرسال طلابها إلى هذه المؤسسة العريقة ليكونوا دعائم للسلام والاستقرار المجتمعي في بلادهم.

خريجو الأزهر: المتطرفون اتخذوا من المفاهيم المغلوطة سهامًا لبث الفتنة

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج, بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في فعاليات نادي ملتقى الشباب، والذي أقيم بعنوان: "تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة"، بمركز شباب توشكى بمدينة سوهاج، بحضور الشيخ عبد الرحمن اللاوي، الأمين العام لفرع المنظمة بسوهاج، وهيثم أحمد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وكيل الأزهر يحظر على المناطق ندب العاملين بدون إذن الجهات المختصة

أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، منشور رقم "2" لسنة 2021، بحظر ندب أو نقل أحد العاملين لأي جهة إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الخصوص.



