السيسي استجاب لمطالب المصريين بتأجيل الشهر العقاري.. تصريحات مهمة لرئيس النواب





على مدار (15) ساعة عمل، وافق مجلس النواب نهائيًا على إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023 وسط إجماع من النواب على أن الرئيس السيسي انتصر لإرادة الشعب المصري، كما وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) قوانين آخرين واتفاقية دولية، وإحالة مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى مجلس الدولة، والموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الموارد المائية والري.



وفيما يلي نستعرض أهم تصريحات رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة:





- تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته وانحيازه للشارع المصري والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.





- نسير على نهج السيد الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.





- السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وإنطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.





- مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر.. فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.





- حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحري الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.



