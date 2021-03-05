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حوادث

طريق الكريمات.. نقل طفلة للمستشفى فى حادث راح ضحيته 18 شخصا وإصابة 5 .. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:16 م
لحظة نقل طفلة فى
لحظة نقل طفلة فى حادث الكريمات
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محمد عبد الحليم - رامى المهدي
حصل موقع صدى البلد على فيديو لحظة وصول طفلة مصابة فى حادث الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخصًا واصابة 5 اخرين في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.

كان قد لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

 

وعلى الفور دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.

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