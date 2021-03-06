باحثة سياسية: السودان امتداد طبيعي لمصر وتجمعنا علاقات وثيقة

قالت هايدي الشافعي، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تأتي على رأس الأولويات بتعزيز العلاقات المصرية السودانية سواء اقتصادية، أو عسكرية، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة الموضوعات التنموية، ومنها الربط الكهربائى، والبرى بين مصر والخرطوم.





وأوضحت "الشافعى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السودان امتداد طبيعى لمصر وعلاقات وثيقة من حيث الموقع الجغرافى، وهناك تعاون اتفاق عسكرى تم مؤخرا بين البلدين لتعزيز أمن السودان خلال الفترة الحالية.





وأشارت إلى أنه تمت زيادة حجم الاستثمارات بين مصر والسودان والذى يعود بالنفع بين البلدين وسيعمل على ترسيخ الروابط بينهما، لافتة إلى أن مصر كانت تحمل على عاتقها دوما إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.





وأكدت أن السودان لديه العديد من الموارد الاقتصادية وهي سلة غذاء إفريقيا ومصر تمتلك هناك مزارع، وجزءا خاصا من المشروعات التنموية الاقتصادية، وتعاونا كهربائيا ينقل بين مصر والسودان.





وتابع أن السودان يشهد انتخاب حكومة جديدة بعد إزالته من الدول الراعية للإرهاب وينتظر انتعاشا اقتصاديا وتجاريا، ودعم مصر للحكومة الانتقالية للسودان حيث كانت حاضرة بقوة أثناء هذا الاتفاق.