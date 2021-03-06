خطوات تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر آخر إصدار مجانا

لعبة PUBG الأكثر انتشارا وتتوفر للعب أون لاين على منصات مختلفة، ويستخدمها عدد كبير من عشاق الألعاب القتالية حول العالم، إلا أن إقبال اللاعبين الجدد على الاشتراك باللعبة لم يتوقف حتي الآن، فالأعداد في تزايد مستمر، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحميل لعبة ببجي على للكمبيوتر يمكنك اتبع بعض الخطوات البسيطة نستعرضها إليك من خلال السطور التالية. يعد تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر الأمر الأكثر بحثا عبر الإنترنت، فعلى الرغم من أنالأكثر انتشارا وتتوفر للعب أون لاين على منصات مختلفة، ويستخدمها عدد كبير من عشاق الألعاب القتالية حول العالم، إلا أن إقبال اللاعبين الجدد على الاشتراك باللعبة لم يتوقف حتي الآن، فالأعداد في تزايد مستمر، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحميل لعبة ببجي على للكمبيوتر يمكنك اتبع بعض الخطوات البسيطة نستعرضها إليك من خلال السطور التالية.





















تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر

على الرغم من أن الشركة المطورة للعبة ببجي قدمت إصدارات تناسب الهواتف الذكية، بعد أن كانت النسخة الوحيدة منها للكمبيوتر، إلا أن تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر ولعبها عبر شاشة أكبر يعد متعة كبيرة لأولئك الذين لا يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة صغيرة الحجم للعب مثل نوعية هذه الألعاب.









ولـ تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر مجانا Download PUBG تشترط اللعبة أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بنظام التشغيل ويندوز 8.1 أو 10، حيث تتطلب اللعبة جهازا ذا إمكانيات قوية لكي تعمل عليها اللعبة بشكل جيد، ويمكنها أن تعمل على جهاز بواصفات محدودة، ولكن كلما ارتفعت إمكانيات جهازك ستحصل على أفضل أداء للعبة.









وتدور أحداث لعبة ببجي في مغامرة للبقاء على قيد الحياة، بعد هبوطك على جزيرة مساحتها 8 × 8 كم، والبدء في البحث عن الأسلحة والمعدات الطبية اللازمة لبقائك على قيد الحياة، يمكنك إنشاء فريق مكون من أربعة أشخاص، يمكن أن تستمر كل لعبة لمدة 30 دقيقة تقريبا، يمكنك الفوز إذا تمكنت من البقاء حيا لآخر اللعبة.









طريقة تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر

1. اذهب إلى الرابط التالي هنا لتحميل اللعبة.





2. ستظهر لك صفحة جديدة، انقر على أيقونة التنزيل Install.





3. انتظر قليلا حتى ينتهي تحميل اللعبة على جهازك.





4. افتح ملف التنزيلات بجهازك، وقم بالنقر على ملف اللعبة الذي تم تنزيله، وانتظر قليلا حتى يكتمل تثبيت ببجي على جهازك.