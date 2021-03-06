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فن

إنجى علاء تكشف سبب خلافها مع زوجها يوسف الشريف من أجل "كوفيد 25"

السبت 06/مارس/2021 - 11:03 ص
يوسف الشريف وانجى
يوسف الشريف وانجى علاء
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محمد نحلة
قالت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف ان مسلسل كوفيد 25 ليس مأخوذ من مسلسل النهاية وهو مسلسل صعب على الرغم من كونه 15 حلقة.

وأضافت إنجى خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، ان معظم شخصيات المسلسل مرهقة وصعبة ومركبة ، وأكدت أن العمل له علاقة بفيروس متطور من كورونا " خيالى "، وتمنت ان يصل ينال اعجاب الجمهور.
 
وعن كيفية إقناع يوسف الشريف بهذا المسلسل،  قالت إنجى إن يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر انه زوجها.
  
وقالت إنجى: أننا اختلفا فى مسلسل "اسم مؤقت " وكانت تريده ان يقوم بتغير اللوك وهو كان غير مقتنع .
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