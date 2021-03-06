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اقتصاد

الذهب مستقر بالأسواق لليوم الثاني على التوالي ..اعرف التفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 04:47 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي

استقرت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي منذ الخميس الماضي؛ وذلك علي مستوي أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.

وصل سعر الذهب من عيار 21 الأعلي تداولا نحو 751 جنيها للجرام الواحد .

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 858 جنيها .

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 العيار الوسطي بين الذهب نحو 644 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 501 جنيه .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو6008 جنيهات و أوقية الذهب نحو 26.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 858.3 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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