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رياضة

مجموعة الموت.. صن داونز يقتنص فوزا قاتلا من مازيمبي فى دوري الأبطال

السبت 06/مارس/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حقق صن داونز الجنوب أفريقي فوزا قاتلا على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت على ملعب مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، لتكون هذه هي المرة الأولى في دور المجموعات هذا الموسم، التي يفشل فيها صن داونز في هز الشباك أول 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني تمكن صن داونز من تسجيل الهدف الأول عن طريق بيتر شالولايل في الدقيقة 68.

ونجح مازيمبي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89 في شباك صن داونز، إلا أن الفريق الجنوب أفريقي تمكن من التقدم مجددا بهدف قاتل في الوقت بدل من الضائع.

وبهذا الفوز رفع صن داونز رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة الثانية " مجموعة الموت"، بدوري أبطال أفريقيا، بينما تجمد رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الثاني بنقطتين بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثالث وشباب بلوزداد متذيل الترتيب.




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