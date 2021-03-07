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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-2-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 07:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-2-2021، بعد أن انخفض أمس بمعدل 3 قروش.

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه لشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني".

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، العربي الافريقي الدولي،الاسكندرية، ABC، مصر ".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدوليCIB،قطر الوطني الأهليQNB، التجاري وفا،قناة السويس،الأهلي المتحد،المصري الخليجي، الكويت الوطني،العربي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه لشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوط " كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة الإسلامي، لمصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي التجاري، عودة، التنمية الصناعية، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنك  سايب.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، أبوظبي الاسلامي، القاهرة".

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
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