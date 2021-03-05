سعر الدولار في البنوك خلال ختام تعاملات الأسبوع

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وبلغ سعر الدولار فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.65جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى، المصرف المتحد ، الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ، بلوم، التعمير و الاسكان، العربى الافريقى الدولى، عودة ) 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصرف ابوظبى الاسلامى ، قطر الوطنى ، الاهلى المتحد ، قناة السويس، فيصل الاسلامى، التجارى الدولى CIB، ابوظبى الاولFAB، المصرف العربى الدولى) 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( العقارى المصرى العربى، الاهلى ، مصر ) 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربىAIBK 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع