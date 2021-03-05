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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك خلال ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:01 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.62جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر الدولار فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.65جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى، المصرف المتحد ، الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ، بلوم، التعمير و الاسكان، العربى الافريقى الدولى، عودة ) 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنوك ( مصرف ابوظبى الاسلامى ، قطر الوطنى ، الاهلى المتحد ، قناة السويس، فيصل الاسلامى، التجارى الدولى CIB، ابوظبى الاولFAB، المصرف العربى الدولى) 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( العقارى المصرى العربى، الاهلى ، مصر ) 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربىAIBK  15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع
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