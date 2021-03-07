أخبار التكنولوجيا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10 Pro.. وميزة بـ تيليجرام تتيح لك حذف الرسائل من هواتف الآخرين

أعلنت شركة أوبو ، رسميا عن هاتفها الأحدث Oppo A94، وهو يأتي كإصدار أحدث لهاتف A93، الذي إطلقته الشركة الصينية في شهر أكتوبر الماضي، بمعالج ميدياتيك من نوع Helio P95.



