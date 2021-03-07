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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10 Pro.. وميزة بـ تيليجرام تتيح لك حذف الرسائل من هواتف الآخرين

الأحد 07/مارس/2021 - 08:17 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتفها الرائدة وهي سلسلة Redmi Note 10، وتضم المجموعة الجديدة أربعة إصدارات هي Redmi Note 10 5G، و Note 10 Pro، وNote 10S، والإصدار العادي Note 10.


تتيح لك بعض تطبيقات التراسل الشائعة، إمكانية حذف الرسائل بداخلها، ولكنها غير مفيدة على الإطلاق، حيث تقوم الوظيفة الأساسية لخاصية الحذف تلك على إزالة النص المرسل فقط من جهازك، ولكنها تظل مرئية على جهاز المستلم.


أعلنت شركة أوبو ، رسميا عن هاتفها الأحدث Oppo A94، وهو يأتي كإصدار أحدث لهاتف A93، الذي إطلقته الشركة الصينية في شهر أكتوبر الماضي، بمعالج ميدياتيك من نوع Helio P95.


اعتمدت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها المرتقب Mi 11 Ultra، في إندونيسيا، مما يشير إلى قرب إطلاق الهاتف الرائد، وعلى الرغم من أن الصور المسربة لا توضح أي تفاصيل حول الهاتف الخارق إلا أن بعض التسريبات كشف جميع مواصفات الهاتف تقريبا.


غيرت شركة فيسبوك Facebook، طرق استرداد الحساب التقليدية، التي كانت تستخدمها قديما عند اختراق حسابك على المنصة أو نسيان كلمة المرور، فإذا فقدت الوصول إلى حساب بريدك الإلكتروني أو طريقة الاتصال البديلة كرقم هاتفك، لن تستطيع الوصول إلى حسابك مرة أخرى.


يتطلب شراء لاب توب جديد عددا من الإجراءات والإعدادات المهمة فورا قبل تشغيله والبدء عليه، وهي إعدادات تعد مؤثرة فى عملية تشغيله بعد ذلك حيث تكون بمثابة مفتاح لأداؤه بشكل جيد، وعند المحافظة على تفعيلها تساعد بشكل كبير فى تقديم أداء سلس للغاية. 


كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذي لموقع تويتر Jack Dorsey جاك دوروسي، عرض أول تغريدة له على تويتر للبيع، حيث سيمر 15 عامًا على نشرها في وقت لاحق من شهر مارس الحالى. 
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