الكشف على 1451 مواطنا بقافلة علاجية فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٥١ مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية المُنفذة يومى الجمعة والسبت بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور.





تأتى القافلة العلاجية ضمن سلسلة القوافل الجارى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "التى تهدف إلى تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين بجميع المناطق.





وأضافت المحافظ أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملين لأمراض الدم والطفيليات ووحدتين للأشعة وأيضًا صيدلية لصرف الأدوية بالمجان،.





وفى سياق متصل.. أفاد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط أنه من بين تلك الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها، تم تحويل عدد ٢١ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٥ حالة أخرى فضلًا عن إجراء ٣٥٥ تحليل معملى و ٢٣ أشعة سينية و الكشف على ٢٥ حالة بالموجات الصوتية.





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