ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف على 1451 مواطنا بقافلة علاجية فى دمياط

الأحد 07/مارس/2021 - 01:52 م
القوافل العلاجية
القوافل العلاجية
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٥١ مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية  المُنفذة يومى الجمعة والسبت بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور.

تأتى القافلة العلاجية  ضمن سلسلة القوافل الجارى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "التى تهدف إلى تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين بجميع المناطق.

وأضافت المحافظ أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملين لأمراض الدم والطفيليات ووحدتين للأشعة وأيضًا صيدلية لصرف الأدوية بالمجان،. 

وفى سياق متصل.. أفاد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط أنه من بين تلك الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها، تم تحويل عدد ٢١ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٥ حالة أخرى فضلًا عن إجراء  ٣٥٥ تحليل  معملى و ٢٣ أشعة سينية و الكشف على ٢٥ حالة بالموجات الصوتية.

اقرأ أيضا:
الكشف على 1451 مواطنا بقافلة علاجية فى دمياط
الكشف على 1451 مواطنا بقافلة علاجية فى دمياط
الكشف على 1451 مواطنا بقافلة علاجية فى دمياط
الكشف على 1451 مواطنا بقافلة علاجية فى دمياط
Advertisements
Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة