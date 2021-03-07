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أخبار العالم

الأردن: تعديل وزاري يشمل 10 حقائب بينها الداخلية والإعلام والعدل

الأحد 07/مارس/2021 - 04:21 م
الأردن.. تعديل وزاري
الأردن.. تعديل وزاري يشمل 10 حقائب بينها الداخلية
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قسم الخارجي
وافق العاهل ملك الأردن عبدالله الثاني على  إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، شمل 10 حقائب وزارية بينها الداخلية والعدل والإعلام.

وصدرت الإرادة الملكية ، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الأردنية، وجاء في نص المرسوم "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين المهندس محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والري
2. يعين السيد علي حمدان عبدالقادر العايد وزيرا للثقافة
3. يعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيرا للنقل
4. يعين الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيرا للعدل
5. يعين المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيرا للزراعة
6. يعين الدكتور "محمد خير" أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
7. يعين السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية
8. يعين الدكتور معن مرضي القطامين وزيرا للعمل
9. يعين المهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام
10. يعين السيد مازن عبدالله هلال الفراية وزيرا للداخلية

وأدى الوزراء اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر بسمان الزاهر.

ودخل 5 وزراء جدد إلى تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تعديلها الثاني منهم وزيران لأول مرة وهما صخر دودين، ومازن الفر، بينما عاد 3 وزراء سابقين إلى الحكومة، فيما جرى تعديل حقائب 5 وزراء من الحكومة الحالية.
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