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برلمان

فريدة الشوباشي تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 05:42 م
فريدة الشوباشى عضو
فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أكدت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب والكاتبة الصحفية، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تخضع الآن للرعاية الصحية والعزل المنزلي وتتلقى برتوكول علاج كورونا.

وقالت "الشوبابشى"، لـ"صدى البلد"، إنها اقتربت من إنهاء بروتوكول علاج كورونا، وتخطت المرحلة الحرجة وحالتها الآن مستقرة، قائلة "حاليا متواجدة في المنزل، وغدا سوف أجرى أشعة وفحوصات جديدة، واليوم سأجرى التحاليل الأخيرة الخاصة بكورونا".

وتابعت النائبة "أنا بخير متقلقوش عليا وحالتى مستقرة والحمد لله".

وكانت الكاتبة فريدة الشوباشى، فازت بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وترأست الجلسة الإجرائية لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ 12 يناير 2021، وعبرت عن سعادتها البالغة بترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، قائلة: "فخورة أنى أكبر الأعضاء سنا لآن تجربتي نظيفة وتحت الأضواء منذ صغرى.. والحمد لله إن القدر جابنى لترأس جلسة لمجلس النواب.. الحمد لله والشكر للى وثقوا فيا والقيادة السياسية التي أعادت مرة أخرى دور المرأة المصرية التي هي فخر مصر"، متابعة: "النهاردة بنبنى مصر ونشوف الطريق اللى بنرجع بيه مصر لمكانها ومكانتها.. التاريخ سيتوقف عند هذا اليوم".
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