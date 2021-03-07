فريدة الشوباشي تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بفيروس كورونا

أكدت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب والكاتبة الصحفية، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تخضع الآن للرعاية الصحية والعزل المنزلي وتتلقى برتوكول علاج كورونا.





وقالت "الشوبابشى"، لـ"صدى البلد"، إنها اقتربت من إنهاء بروتوكول علاج كورونا، وتخطت المرحلة الحرجة وحالتها الآن مستقرة، قائلة "حاليا متواجدة في المنزل، وغدا سوف أجرى أشعة وفحوصات جديدة، واليوم سأجرى التحاليل الأخيرة الخاصة بكورونا".





وتابعت النائبة "أنا بخير متقلقوش عليا وحالتى مستقرة والحمد لله".



