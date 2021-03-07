شاهد| أول صورة لليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد مغادرتهما لمصر

نشر كل من اليوتيوبر احمد وزينب أول صور لهما مع ابنتهما " أيلين"، بعد اعلانهما مغادرة مصر والعيش بمدينة دبي الإماراتية.

وظهر اليوتيوبر " احمد حسن" وزوجته " زينب" بصحبة ابنتهما وهي ترتدي فستان وحذاء اسود ، فيما ارتدت " زينب " ، فستان موف و حجاب سماوي، بينما ارتدى " أحمد" تشيرت احمر وبنطلون ابيض ، في صورة تشير إلى البهجة التي تنتاب اليوتيوبر المصري وزوجته.

وبدا " احمد " وزوجته "زينب" في حالة من السعادة والبهجة وهم بصحبة ابنتهما الصغيرة " أيلين"، في أحد الحدائق بمدينة دبي.

ويذكر أن اليوتيوبر " احمد حسن" وزوجته "زينب" أعلنا مغادرتها لمصر والعيش بدبي دون إبداء أي أسباب تذكر بعد.