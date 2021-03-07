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منوعات

شاهد| أول صورة لليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد مغادرتهما لمصر

الأحد 07/مارس/2021 - 09:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف

نشر كل من  اليوتيوبر  احمد وزينب أول صور لهما مع ابنتهما " أيلين"،  بعد اعلانهما مغادرة مصر والعيش بمدينة دبي الإماراتية.


وظهر اليوتيوبر " احمد حسن" وزوجته " زينب"  بصحبة ابنتهما وهي ترتدي فستان وحذاء اسود ، فيما ارتدت " زينب " ، فستان  موف و حجاب سماوي، بينما ارتدى " أحمد" تشيرت احمر وبنطلون ابيض ، في صورة تشير إلى البهجة التي تنتاب اليوتيوبر المصري وزوجته.


وبدا " احمد " وزوجته "زينب" في حالة من السعادة والبهجة وهم بصحبة ابنتهما الصغيرة " أيلين"،  في أحد الحدائق بمدينة دبي.


ويذكر أن اليوتيوبر " احمد حسن" وزوجته "زينب" أعلنا مغادرتها لمصر والعيش بدبي دون إبداء أي أسباب تذكر بعد.

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