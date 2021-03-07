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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تشرب الشاي الأسود كل يوم

الأحد 07/مارس/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

هل تشرب الشاي كل يوم؟ إليك الفوائد الصحية الغير متوقعه لتناول كوب من الشاي الأسود  يوميا  وفقا لموقع  برايت سايد ب

قد يخفض ضغط الدم.

تشير  التقديرات إلى أن 26٪ من سكان العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض المشكلات الخطيرة. على الرغم من أن التأثير قد يكون صغيرًا ، إلا أن الدراسات تظهر أن شرب الشاى الأسود بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل ذلك.

 يخفض الكوليسترول.

يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. لكن الرجال بشكل عام  أكثر عرضة للإصابة به من النساء. اكتشف الباحثون أن تضمين الشاي الأسود في نظامك الغذائي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بكمية كبيرة.

يمكنه محاربة التسوس.

يمكن أن يوفر الشاي بشكل عام العديد من الفوائد لصحة الفم بشكل عام. لكن وجد أن الشاي الأسود ، على وجه الخصوص ، يحتوي على مركبات تقتل البكتيريا المسؤولة عن التسبب في تسوس الأسنان.

 الوقاية من مرض السكري.

 استهلاك الشاي الأسود يمكن أن تقلل من كمية السكر في الدم، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بهذا المرض.

 الصداع.

يمكن أن يكون لشرب كميات كبيرة من الشاي الأسود كل يوم آثار جانبية . البعض منهم صداع ، صداع نصفي ، وعصبية. كل ذلك بسبب محتواه العالي من الكافيين.

 القلق وصعوبة النوم.

في حين أنه قد يمنحك دفعة من الطاقة ، فإن الإفراط في تناول الكافيين من الشاي الأسود يمكن أن يساهم في زيادة مستويات القلق والتوتر لديك. قد يؤدي أيضًا إلى تعطيل دورة نومك والتأثير على قدرتك على النوم


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