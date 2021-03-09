ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وكيل كارتيرون يحسم الجدل حول عودة الديك الفرنسى لتدريب الزمالك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:16 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
محمد السعيد
نفى حازم فتوح وكيل أعمال  باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، ما تردد عن عودة الديك الفرنسي لقيادة الزمالك مجددا، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال حازم فتوح لصحيفة " سبورت 24" السعودية، أن نادي الزمالك لم يتواصل معه بشكل رسمي، لتولي كارتيرون قيادة الفريق.

وأضاف فتوح، أن كارتيرون يضع كامل تركيزه حاليا، لإنهاء الدوري السعودي في أحد المركز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

كان كارتيرون ونادي التعاون قد أكدا لـ "صدى البلد"، على عدم صحة الأنباء المتدوالة بشأن تدريب فريق الزمالك.

يذكر أن كارتيرون تولي تدريب الزمالك في الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 أكتوبر 2020، ونجح في قيادة الفارس الأبيض لتحقيق بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي.

وقاد كارتيرون التعاون السعودي في 22 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، فاز 8 مباريات وتعادل مثلهما، وخسر 6 آخرين، ليحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب بـ 32 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليس خائنا.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

وكيل كارتيرون يكشف عن إمكانية عودته لـ قيادة الزمالك.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

كرم جبر: كارتيرون مديرًا فنيًا للزمالك خلفًا لباتشيكو

كارتيرون يكشف حقيقة عودته لتدريب الزمالك خلفا لـ باتشيكو

الزمالك يفاوض مدربين عالميين لتولي القيادة الفنية خلفا لـ باتشيكو

ترشيحاتنا

غرامة 50 ألف جنيه .. لاستخدام آلة رفع المياه دون ترخيص من الوزارة وفقًا للقانون

خاص.. مصدر بالتعاون: الشرط الجزائي في عقد كارتيرون لن يسمح برحيله للزمالك

بعد هروبه بإحدى الشقق.. القبض على المتهم في واقعة بـ «طفلة المعادي»

أوقف القطار فجأة.. مكافأة وشهادة تقدير لسائق سكة حديد أنقذ سيدة حاولت الانتحار

يونس يكشف أدلة انتقال زيزو للنادي الأهلي.. فيديو

رغم عرض 30 مليون يورو سنويا .. مبابي يصدم باريس سان جيرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور