وكيل كارتيرون يحسم الجدل حول عودة الديك الفرنسى لتدريب الزمالك

وقال حازم فتوح لصحيفة " سبورت 24" السعودية، أن نادي الزمالك لم يتواصل معه بشكل رسمي، لتولي كارتيرون قيادة الفريق.

وأضاف فتوح، أن كارتيرون يضع كامل تركيزه حاليا، لإنهاء الدوري السعودي في أحد المركز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

كان كارتيرون ونادي التعاون قد أكدا لـ "صدى البلد"، على عدم صحة الأنباء المتدوالة بشأن تدريب فريق الزمالك.

يذكر أن كارتيرون تولي تدريب الزمالك في الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 أكتوبر 2020، ونجح في قيادة الفارس الأبيض لتحقيق بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي.



