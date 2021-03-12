تعيش بمفردها في الصحراء.. سيدة تطلب إمداد منطقة المغرة بالمياه العذبة لزراعة أرضها.. فيديو

قالت صفا فليفل مزارعة بمنطقة المغرة إنها تعيش بمفردها فى أرضها، وقد فشلت فى زراعة أراضيها بسبب ارتفاع ملوحة التربة حتى مع الأنواع النباتية التى تتحمل الملوحة، تطالب بإمداد المنطقة بالمياه العذبة من محطة تحلية مياة الحمام بمطروح لحل الأزمة .





وأضافت صفا فليفل للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان المسؤلين بشركة الريف المصرى أعطوها بيانات وأنواع من النباتات تصلح للزراعة بالمياه المالحة، إلا أن النباتات أصابها الذبول عند زراعتها .





وأوضحت، انها شاهدت بنفسها إنهيار زراعات مساحات كبيرة من أراضى المغرة بسبب ملوحة الأراضى التى تصل لـ 12 جزء فى المليون ، بعد إنفاق ملايين الجنيهات فى الزراعة ، وناشدت مسؤلى شركة الريف المصرى مساعدتهم فى توفير المياه العذبة أو استبدال المشروعات الزراعية بمنطقة أخرى.