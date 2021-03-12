تداول 66 سفينة بمينائي السخنة والأدبية خلال فبراير





أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانًا عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر فبراير، 2021 والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية.





واستقبلت ميناء الأدبية 36سفينة بضائع ، وتداول نحو571761.01 طن تشمل 15 سفينة بضائع عامة، 8 سفن صب جاف، 9سفن صب سائل ،3 سفن حاويات وواحد سفينة حيوانات حية.





أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 30 سفينة، حيث سجلت الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و4 صب جاف و5 سفن صب سائل و19 سفينة حاويات بإجمالي حمولات 1193342.73طن .





وذكر البيان، أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.