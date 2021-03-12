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محافظات

تداول 66 سفينة بمينائي السخنة والأدبية خلال فبراير

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:52 م
صدى البلد
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انجي هيبة

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانًا عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر فبراير، 2021 والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية. 

واستقبلت ميناء الأدبية 36سفينة بضائع ، وتداول نحو571761.01 طن تشمل 15 سفينة بضائع عامة، 8 سفن صب جاف، 9سفن صب سائل ،3 سفن حاويات وواحد سفينة حيوانات حية. 

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 30 سفينة، حيث سجلت الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و4 صب جاف و5 سفن صب سائل و19 سفينة حاويات   بإجمالي حمولات  1193342.73طن .

وذكر البيان، أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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