إيران تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم في المتوسط

قال متحدث باسم شركة ملاحية، اليوم الجمعة، إن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لأضرار جراء هجوم في البحر المتوسط الأربعاء الماضي.‎





وأضاف أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بشحنة متفجرة، لكن لم يصب أحد على متنها، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية ترقى إلى حد اعتبارها قرصنة بحرية"، وفقا لوكالة "رويترز".





فيما أكد علي غياثيان المتحدث باسم مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أن سفينة "شهر كرد" التي كانت في طريقها إلى أوروبا أصيبت خلال إبحارها في المياه الدولية بانفجار ألحق بها بعض الأضرار.





وأوضح أن الانفجار أصاب جسم السفينة، ما أدى إلى نشوب حريق محدود تمكن طاقم السفينة من إخماده على الفور من دون وقوع إصابات.





وأشار إلى أن الأضرار الناجمة عن الانفجار تم إصلاحها، وأكملت السفينة بعد ذلك مسارها، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي وقرصنة بحرية تتعارض مع القانون الدولي وأمن الملاحة البحرية التجارية".



