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إبراهيم عيسى: حوار هاري وميجان خلق حالة من السخط على الأنظمة الملكية في أوروبا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:07 م
ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي
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عادل نصار
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حوار الأمير هاري وميجان ماركل، فجر كثير من النقاشات وكان جدير بأن يصبح مسار تعليقات الجميع، مضيفا أن هذا الحوار على قدر ما خلقه من سخط، إلا أنه طرح تساءل بخصوص استمرار الأنظمة الملكية في أوروبا إلى الآن، وسبب استمرار فكرة الملكية في أوروبا، وكأنها باقية وتعيش في القرون الوسطى.

وأشار ابراهيم عيسى إلى أن العائلة المالكة رغم أنها ليست موضع اتخاذ قرار، إلا أنها موضع تقدير واحترام.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أربع دول ينتمون للنظام الملكي من ضمن أفضل 5 دول ديمقراطية في العالم، موضحًا أن الحكومات المنتخبة من الشعب توافق على الملكية وترغب في استمرارها.

وأشار إلى أن أنظمة الملكية تحولت للإدارة الديمقراطية بعد أن كانت تعيش استبداد في عصور الأجداد، حيث إن الملكية عادلة وحيادية وليس هناك انحياز لحزب، مؤكدًا أن الملكية مؤسسة عامة تُحاسب في الدول الأوروبية، متسائلً:ا "لماذ يقدر المواطن فكرة الملكية في دولته".

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