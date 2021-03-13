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سيارات

طريقة جديدة لـ شواء الدجاج باستخدام إطار السيارة.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 01:16 ص
طريقة جديدة لـ شواء
طريقة جديدة لـ شواء الدجاج باستخدام اطار السيارة !
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صبري طلبه

ظهر مقطع فيديو طريف على منصة موقع YOUTUBE الشهير، لدجاجة يتم شوائها باستخدام عجلات السيارة، حيث قام صانع هذا المقطع بوضع الدجاجة داخل الاداة المخصصة للشواء، ثم توصيل هذه الاداة عبر أحد عجلات السيارة، وذلك بعد أن قام برفع جسم المركبة عن الارض باستخدام "الكوريك"، لتكون الحركة الدائرية للاطار تجري على ما يرام.

 

وكان هذا الشخص حريصا على أن تتم عملية الشواء بمثالية تامة، فقام بوضع اناء معدني بداخله فحم مشتعل ليقوم بطهي هذه الدجاجة، وفي حقيقة الأمر كان الفيديو غريب للغاية و يحمل الكثير من الطرافة، بل سمح لنا أن نتحدث عن الكثير من الأمور التي تتعلق بسلامة إطارات السيارات و الطرق الصحيحة لتجنب مخاطر السير، و التي تتشكل في النقاط التالية.

 

1 - من الضروري أن نقوم بفحص اطارات السيارة الاربعة قبل أن ننطلق إلى رحلتنا، و نتأكد من مستوى الهواء داخل الاطار من وقت إلى اخر، و ذلك لتجنب مشكلات كثيرة تنتج عن اهمال هذه النقطة.

 

2- يجب أن نتابع حالة الاطارات بشكل عام، و مراجعة الموعد المحدد لتغيير اطارات السيارة، و التي يتم قياسها بعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، أو بحسب الحالة العامة لها، و نحلاظ ذلك من خلال النقوش البارزة، و الأداء الحركي الملحوظ أثناء القيادة، أو في حالة السير على الطرق الغير ممهدة و الوعرة.

 

3- في كثير من الأحوال نلاحظ ظهور فقاعة خارجية تسمى فقاعات أو بالونات الاطار، و هي في الأغلب تنتج عن اصطدام الاطار بأحد الأرصفة الصلبة اثناء عملية الاصطفاف، أو عند خوض أحد الحفر أو المطبات القاسية.

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