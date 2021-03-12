في هذه الأيام .. كيف تحمي سيارتك من مخاطر التقلبات الجوية ؟

نشهد في هذه الأيام العديد من التقلبات الخاصة بحالة الطقس، فمن الممكن أن يحدث تساقط للأمطار، ثم سطوع لأشعة الشمس القوية، و ربما تحمل العوامل المناخية أيضًا عدة عناصر مثل، نشاط حركة الرياح، وتطاير الغبار والأتربة، وكافة هذه المشكلات من الممكن أن تنال من قدرة سيارتك بل تجعلها عرضة للكثير من المخاطر.

و في سياق ذلك يثدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي المركبات حول كيفية حماية السيارة من مخاطر التقلبات الجوية.

1- هناك الكثير من المخاطر والتي تنتج عن تساقط مياة الأمطار مثل مشكلات تراكم المياة مما ينتج عنها تآكل في الهيكل الخارجي أو عوامل الصدأ و الباروما ولكي نحافظ على السيارة من هذه المشكلات فمن الأفضل أن نقوم بوضع غطاء الحماية على الهيكل الخارجي للسيارة، ولاشك أن حالات انعدام الرؤية لها توابع غاية في الخطورة ولذلك، فمن اللازم أن نقوم بصيانة مساحات السيارة جيدًا و تغييرها الحتمي في حالة التلف.

2- يجب على قائدي السيارات اختيار نقطة امنه للاصطفاف، و الابتعاد عن لوحات الدعاية أو الأشجار الشاهقة أو اسفل مواقع البناء، وذلك لكي تنجنب وقوع احد الأجسام الصلبة على هيكل السيارة أو الزجاج، كما يجب أن نبتعد عن اشعة الشمس الحادة نظرًا لما تحدثة من تلفيات للون السيارة على المدى البعيد.