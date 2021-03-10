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سيارات

في 5 خطوات .. كيف تحمي "عفشة" سيارتك؟

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:59 م
في 5 خطوات .. كيف
في 5 خطوات .. كيف تحمي "عفشة" سيارتك
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صبري طلبه

كثير من قائدي المركبات يعانون من مشكلات تلف نظام "عفشة" السيارة، وتظهر تلك المعاناة عند سماع أصوات الصفير والاحتكاكات، التي ربما تكون ناتجة عن سوء الاستخدام أو انتهاء العمل الافتراضي لأحد هذه الأجزاء، أو تتعلق بإهمال موعد الصيانة الدورية.

 

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح لقائدي السيارات حول طرق العناية بـ"عفشة السيارة".

 

1- من الضروري أن تتجنب السرعات العالية عند خوض المطبات الصناعية، أو الحفر، و الفواصل، و ذلك لكي تتمتع بعمر افتراضي أطول ممتصات التصادم "المساعدين" الخاصة بسيارتك، و الاهتمام بخوض هذه التحديات بطريقة مثالية و سرعة مناسبة.

 

2- من اللازم أن نقوم بغسيل السيارة وخاصة أنظمة التعليق والشاسية، وذلك من وقت إلى اخر، فربما قد تأثرت هذه الاجزاء بالعوالق أو الطبقات الطينية، والتي تتكون بفعل العوامل الجوية الخاصة بفصل الشتاء.


3- قم بالكشف على حالة الكاوتشات المطاطية الواقعة أعلى جسم "المساعد" و من الضروري أيضا أن تلاحظ وجود علامات ظهور الزيت، والتي تدل على سوء حالة مساعد السيارة.

 

4- طريقة اصطفاف السيارة عليها عامل مهم للغاية، و لذلك يجب أن تكون العجلات الأمامية في وضعية مستقيمة، و عند عملية الاصطفاف فمن الضروري أن تتجنب الاحتكاكات القوية بأحد الأجسام الصلبة مثل الأرصفة، و من الضروري أيضًا أن نتجنب خوض المنحنيات على سرعات مرتفعة أولًا لاتباع عوامل السلامة على الطريق، و ثانيًا للحفاظ على عمر افتراضي أطول للـ"كبالن".

 

5- لابد أن تتبع مواعيد الصيانة الدورية، وتغيير المساعدين أو المقصات في الموعد الطبيعي لهم، أو في حالة ظهور أي من أعراض التلف عليهم، و من الأفضل أن نقوم بتشحيم هذه الأجزاء عند 10 الاف كيلو متر، و تربيط العفشة من قبل مراكز الصيانة، أو محطات الوقود المتخصصة في هذه الأمور.

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