تونس وكندا تبحثان سبل دعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمس الجمعة، مع وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد، مختلف أوجه التعاون التونسي الكندي، والسبل الكفيلة بتدعيمه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب الجرندي - بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مستهل المحادثة عبر تقنية الفيديو - على أهمية تفعيل التضامن بين الدول في مواجهة جائحة كوفيد-19 العالمية.