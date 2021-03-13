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فن

بعد تغيير اسمه .. شاهد برومو مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي

السبت 13/مارس/2021 - 04:42 م
منى زكى فى مسلسل
منى زكى فى مسلسل لعبه نيوتن
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أحمد البهى
طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة مني زكي برومو العمل الذي تم تغير اسمه بعدما كان من المقرر له ان يحمل اسمه تقاطع طرق. 

البرومو اظهر أن العمل سوف يغلب عليه طابع التشويق والاثارة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من اخراج تامر محسن في اول تعاون له مع بطلة العمل مني زكي. 
 
وتدور أحداث مسلسل "تقاطع طرق" فى إطار اجتماعي مليء بالتشويق، ويناقش مشكلة الخيانة الزوجية، من خلال بطلة العمل منى زكي التي تجسد دور "هنا" التي تعمل مهندسة زراعية في إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذي يجسده الفنان محمد ممدوح، حيث تكتشف خيانته لها، وعمله في تجارة مشبوهة فتقرر الانفصال عنه وتتزوج من محمد فراج وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

مسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، سيد رجب، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، ويعتبر المسلسل بمثابة عودة قوية للنجمة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد تقديمها لمسلسل "أفراح القبة" عام 2016.
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