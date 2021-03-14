من العاصمة الإدارية .. أحمد موسى: يستفيد منها أجيال 200 سنة مقبلة.. والإسكان: 500 مليار تكلفة المرحلة الأولى ولم نحصل على مليم من الموازنة

قدم الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد:، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة ، من أجل رصد ومتابعة معدلات الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد أعمال إنشاء البرج الأيقوني ومنطقة الأبراج ومنطقة النهر الأخضر.





كما تفقد الإعلامي أحمد موسى، منطقة الحي الحكومية ومبنى وزارة المالية ومبنى مجلس الوزراء الذين انتهوا بالفعل .





واستضاف الإعلامي أحمد موسى المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، للحديث عن معدلات الإنجاز في العاصمة الإدارية، وفيما يلي أبرز محاور زيارة الإعلامي احمد موسى للعاصمة الإدارية الجديدة:





قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الأيقوني .





وقال الإعلامي أحمد موسى، :" المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر حاليا خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة تستفيد منها الاجيال ل 200 سنة مقبلة ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية تكلفتها 3 مليار دولار ، بالشراكة مع شركة صينية وآلاف العمال والمهندسين المصريين من الشركات المصرية ".





فال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن اختيار مكان إنشاء العاصمة الإدارية ممتاز ونبعد حوالي 50 كيلو عن المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس و50 كيلو عن القاهرة ويعتبر مكان العاصمة استراتيجيا.





قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حجم الإنفاق في المرحلة الأولى من إنشاءات العاصمة الإدارية حوالي من 400 إلى 500 مليار جنيه، والحي الحكومي تكلفته حوالي 50 مليار جنيه.





قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه لن يتم تشييد سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، فهذا أمر غير صحيح مطلقا.





قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العمل جار على اشتراطات البناء، وتم عقد جلسات مع لجان الإسكان والتنمية المحلية في مجلس النواب، لمراجعتها.





قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن النهر الأخضر طوله 11 كيلو مترا ويصل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .





كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن أسعار متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة قبل وبعد البدء في التطوير .





أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة، داخل مجمع الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مكاتب مبنى وزارة المالية.





وتفقد الإعلامي أحمد موسى نماذج مكاتب الموظفين العاملين في وزارة المالية، وكذلك غرف الاجتماعات، وتشطيبات المبنى بالكامل، ومكتب الوزير، ومكتب السكرتير والمدير العام.



