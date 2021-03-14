تعويض ب 5 مليارات دولار.. دعوى قضائية تتهم جوجل بتتبع البيانات الشخصية

أفادت تقارير أن شركة Google جوجل الأمريكية، ستواجه دعوى قضائية تدعى أن الشركة تتعقب المستخدمين حتى في وضع التصفح المتخفي أو ما يعرف ب Incognito mode ، بعد أن قضت محكمة فيدرالية بأن جوجل يتعين عليها أن تواجه الدعوى المقدمة ضدها.





وبحسب موقع Business Insider فإن الدعوى المقدمة ضد جوجل والتى تم رفعها من قبل عدد من المستخدمين فى شهر يونيو العام الماضى، تزعم أن الشركة تتبعت استخدامهم للإنترنت بين الفترة من 1 يونيو 2016 ، وحتى الآن، وقالوا إن التتبع استمر حتى أثناء استخدامهم لوضع التصفح الخفى ، دون موافقتهم ودون أى مصلحة تجارية مشروعة من جوجل.





وتطالب الدعوى المقدمة ضد جوجل بتعويض ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكى للمتضررين أصحاب الدعوى، حيث يزعمون أن الشركة لديها نشاط تتبع بيانات واسع الانتشار ويستمر تتبعها حتى إذا اتخذ المستخدمون خطوات لحماية معلوماتهم الخاصة ، مثل استخدام وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم.





وسعت شركة جوجل إلى إسقاط القضية ، لكن قاضية المقاطعة لوسي كوه كتبت في حكمها أن الشركة لم تخطر المستخدمين بأن جوجل ستشارك في جمع البيانات المزعومة أثناء وجود المستخدم في وضع التصفح الخفى.





وصرح المتحدث باسم شركة جوجل لموقع The Verge التقنى بأن الشركة تعترض على مزاعم الدعوى، وقال : "وسندافع عن أنفسنا بقوة ضدها"، وأضاف أن وضع التصفح المتخفي يمنح المستخدمين خيار تصفح الإنترنت دون حفظ النشاط في متصفحهم أو أجهزتهم.



