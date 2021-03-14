مطران سمالوط يترأس صلوات سيامة 3 مكرسات للخدمة بالإيبارشية

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صلوات رسامة ثلاثة من الأخوات المكرسات للخدمة بالإيبارشية وإنضمامهم لبيت المكرسات ليصل عددهم إلي ثمانية عشرة مكرسة.





والمكرسات الجديدات هن، المكرسة دميانة، والمكرسة إيريني، والمكرسة بيربتوا، وذلك قبل صلاة رفع بخور باكر والقداس الإلهي صباح اليوم الأحد الأول من الصوم الأربعيني الكبير والذي ترأس نيافته خدمة صلاته بكاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية.





وصلى نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق القداس الإلهي اليوم الأحد بكنيسة القديس مارمرقس الرسول برزقة الدير، التابعة لإيبارشية الدير المحرق، وشاركه ثلاثة من أحبار الكنيسة، هم: أصحاب النيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا.





وعقب صلاة الصلح، أقيمت صلوات منح درجة القسيسية لثلاثة من الشمامسة، وذلك للخدمة بكنائس رزقة الدير وهم:

١- الشماس الدكتور شريف جرجس كاهنًا على كنيسة القديس مارمرقس باسم القس أنطونيوس، والشماس الإكليريكي كيرلس مرزق كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل باسم القس كاراس، والشماس الإكليريكي إبراهيم رأفت كاهنا على كنيسة الشهيد مارجرجس باسم القس يسطس.

تلاها صلوات منح رتبة القمصية لاثنين من الآباء الكهنة، هما:القمص بيشوي القمص لوقا كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس برزقة الدير، والقمص يوسف عوني كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول برزقة الدير.





وتوجه الآباء الكهنة الجدد إلى الدير المحرق لقضاء فترة الأربعين التالية للسيامة به.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ألقى عظة الأحد عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار برنامج "عظة الأحد".





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة في بداية العظة، بمناسبة بدء الصوم الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الصوم يعد فترة روحية غزيرة في حياة الكنيسة.



