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توك شو

مايعرفوش ربنا ..ميادة الحناوى تكشف حقيقة إصابتها بالزهايمر

الأحد 14/مارس/2021 - 11:05 م
ميادة الحناوى
ميادة الحناوى
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داليا أحمد

قالت ميادة الحناوى ، إن أنه لا يوجد صحة لما تم تدوله من إصابتها  بالزهايمر، متابعة قائلة: إن من يطلق هذه الإشاعات لا يعروفن الله.

 

أوضحت ميادة الحناوى ، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع الإعلامى عمرو أديب ، أنها تقطن فى منزلها لمدة سنة ولم تخرج حتى الآن ،مضيفة أنها تتعرض للكثير من الإشاعات مثل إصابتها بالكورونا وأحيانا أمراض أخرى.

أضافت ميادة الحناوى، أنها الآن تقوم بتحضير بعض الأعمال الغنائية والإستعداد للحفلات الغنائية ، مضيفة قائلة: أنها اشتاقت للغناء وخاصة فى مصر التى تعتبرها بلدها الثانى التى كانت دعمها الأول فى مشوارها .

 

وكشفت الفنانة ميادة الحناوي أسباب اختفائها في الفترة الأخيرة، قائلة: "الكورونا ووفاة أختي من فترة خلتني في ظروف صعبة شوية، بجانب إجراء أخي لعملية في القلب مؤخرًا"، مضيفة: "في فترة الكورونا مرينا بظروف كثيرة وربنا يزيل الغمة عن كل الناس".

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