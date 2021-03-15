نشرة الفن .. القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار واستبعاد سارة التونسي من حرب أهلية

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية..





أوسكار 2021.. القائمة النهائية لترشيحات الأكاديمية

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 2021، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي في نسخته الـ93، المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل.





التونسي "الرجل الذي باع ظهره" يصل إلى القائمة القصيرة لجوائز أوسكار

أعلنت أكادمية الأوسكار عن اختيار الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" ضمن القائمة القصيرة عن فئة أفضل فيلم أجنبي.





مش للبيع.. حكاية عقد ياسمين صبري الأغلى في العالم

أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلا كبير بعد ارتدائها اغلي عقد في العالم من دار أزياء كارتييه.





ادعولي.. ريهام أيمن تعلن إصابتها بفيروس كورونا

اعلنت الفنانة ريهام أيمن عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".





تأكيدًا لـ صدى البلد.. صناع مسلسل "حرب أهلية" يوضحون سبب استبعاد سارة التونسي

كشف المنتج جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل حرب أهلية الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط ، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.





جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

أٌقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جرامي 2021، والذي استضاف المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه على مسرح قاعة المؤتمرات بلوس أنجلوس، في نسخته الـ 63، التي غاب عنها الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.





ملحن مصرى شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

اعلن الملحن أمير عبد المجيد إصابته بفيروس كورونا اليوم عبر حسابه الشخصي فيس بوك.





عودة روبي.. فوازير رمضان وألبوم غنائي وفيديو كليب

عادت الفنانة روبي لتقديم الفن الذي أحبها الجمهور في صورته منذ إطلالتها الأولى كمغنية وراقصة استعراضية في قنوات الفيديو كليب، لكنها تطورت على مدار السنوات الماضية وانصب تركيزها على المشاركات التمثيلية.