السيدات أكثر عرضة لأمراض القلب لـ 7 عوامل .. تعرفي عليها

تشكل أمراض القلب تهديدًا كبيرًا للجميع، ولكن كشفت الدراسات الحديثة أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال لعدة عوامل.
وقال الدكتور راماكانتا باندا كبير استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية والصدر، وفقا لموقع timesofindia، تؤثر معظم عوامل الخطر التقليدية لمرض الشريان التاجي - مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسمنة - على كل من النساء والرجال، ولكن بالنسبة للنساء، هناك بعض العوامل الأخرى المهمة أيضًا ".
الضغط النفسي والاكتئاب:
يؤثر التوتر والاكتئاب على قلوب النساء أكثر من الرجال.
داء السكري:
النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال المصابين بداء السكري، يغير مرض السكري طريقة شعورك بالألم، هذا يمكن أن يعرضك لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية صامتة بدون أعراض.
انقطاع الطمث:
انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث يشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بمرض في الأوعية الدموية الأصغر.
التدخين:
يعتبر التدخين عامل خطورة أكبر للإصابة بأمراض القلب لدى النساء منه لدى الرجال.
قلة النشاط:
هذا عامل خطر لكليهما ، ولكن هناك بحث يشير إلى أن النساء أقل نشاطًا من الرجال.
تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب المبكرة:
يبدو أن هذا عامل خطر أكبر لدى النساء منه لدى الرجال.
الأمراض الالتهابية:
يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وغيرها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى كل من الرجال والنساء.