السيدات أكثر عرضة لأمراض القلب لـ 7 عوامل .. تعرفي عليها

داء السكري:

النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال المصابين بداء السكري، يغير مرض السكري طريقة شعورك بالألم، هذا يمكن أن يعرضك لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية صامتة بدون أعراض.

انقطاع الطمث:

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث يشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بمرض في الأوعية الدموية الأصغر.





التدخين:

يعتبر التدخين عامل خطورة أكبر للإصابة بأمراض القلب لدى النساء منه لدى الرجال.





قلة النشاط:

هذا عامل خطر لكليهما ، ولكن هناك بحث يشير إلى أن النساء أقل نشاطًا من الرجال.





تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب المبكرة:

يبدو أن هذا عامل خطر أكبر لدى النساء منه لدى الرجال.





الأمراض الالتهابية:

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وغيرها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى كل من الرجال والنساء.



