إلغاء رحلات الطيران.. الصين تتعرض لكارثة جديدة لم تحدث منذ 10 سنوات

ألغيت مئات الرحلات الجوية بعد تساقط غطاء كثيف من الرمال والغبار على العاصمة الصينية، حيث وصل التلوث إلى مستويات "خطيرة، وفقا لموقع "DW" الألماني.

وغطت بكين وأجزاء من شمال غرب الصين طبقة من الغبار الكثيف، اليوم الاثنين، بسبب الرياح العاتية التي هبت من صحراء جوبي.









تم إلغاء أكثر من 400 رحلة طيران في مطاري بكين، وتم حجب ناطحات السحاب وسط ضباب بُني كثيف ، واضطربت حركة المرور في الصباح مع انخفاض الرؤية بشكل كبير.









وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني عبر موقعه على الإنترنت: "هذا هو أشد طقس رملي تشهده البلاد منذ 10 سنوات"، فيما انتشرت العواصف الرملية من منغوليا الداخلية إلى مقاطعات قانسو وشانشي وخبي التي تحيط ببكين.







