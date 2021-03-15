إلغاء رحلات الطيران.. الصين تتعرض لكارثة جديدة لم تحدث منذ 10 سنوات

ألغيت مئات الرحلات الجوية بعد تساقط غطاء كثيف من الرمال والغبار على العاصمة الصينية، حيث وصل التلوث إلى مستويات "خطيرة، وفقا لموقع "DW" الألماني.
وغطت بكين وأجزاء من شمال غرب الصين طبقة من الغبار الكثيف، اليوم الاثنين، بسبب الرياح العاتية التي هبت من صحراء جوبي.
تم إلغاء أكثر من 400 رحلة طيران في مطاري بكين، وتم حجب ناطحات السحاب وسط ضباب بُني كثيف ، واضطربت حركة المرور في الصباح مع انخفاض الرؤية بشكل كبير.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني عبر موقعه على الإنترنت: "هذا هو أشد طقس رملي تشهده البلاد منذ 10 سنوات"، فيما انتشرت العواصف الرملية من منغوليا الداخلية إلى مقاطعات قانسو وشانشي وخبي التي تحيط ببكين.
وقالت وزارة البيئة الصينية إن سحابة الغبار يجب أن تتحول جنوبًا وتطهر منطقة بكين بحلول الأربعاء أو الخميس.
في غضون ذلك، وصل مؤشر جودة الهواء في بكين إلى قراءة قصوى عند 500 يوم الاثنين ، وهو ما يعتبر خطرًا على الصحة . بلغ تركيز جزيئات الغبار في بعض أحياء بكين 8000 ميكروجرام لكل متر مكعب.
ومما زاد الطين بلة، أن بكين كانت تعاني بالفعل من مستويات أعلى من تلوث الهواء في الأسابيع الأخيرة ، مع استمرار الضباب الدخاني في سماء المدينة.
يذكر أن العواصف الرملية شائعة في شمال الصين عادة من مارس إلى أبريل، حيث ترفع رياح الربيع الغبار من صحراء جوبي القريبة. كما تساهم إزالة الغابات وتآكل التربة في حدوث العواصف.