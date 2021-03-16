أخبار التوك شو| موعد زيادة الرواتب والمعاشات.. ما الخطر الذي دعا السودان لتفريغ سد الروصيرص.. وخطر لقاح استرازينيكا وتعليق أوروبا التطعيم به

صيف وشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل ..فيديو
تناولت برامج التوك شو اليوم السبت خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:
كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": "مازلنا في فصل الشتاء وهناك انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ 12 درجة مئوية ويكون الطقس شديد البرودة".
وأضاف محمود شاهين:" يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية ولا نخفف الملابس بشكل مفاجيء خلال هذه الفترة ".
وتابع محمود شاهين:" اعتبارا من يوم السبت المقبل ومع أخر يوم في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع سوف تتعرض البلاد لموجة حارة تتجاوز 30 درجة مئوية على اغلب الانحاء".
قال الفنان رشوان توفيق، إنه رأى الفنان الراحل محمود ياسين فى منامه بعدما توفى بشهر، حيث كان يجلس في محطة قطار إقليمية وتقابل معه، وكان مرتديًا جاكت أبيض مقلم بخطوط سوداء وشعر كثيف كما كان فى قمة شبابه.
وأضاف "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنه رآه في شكل عالم أزهري وحوله شباب أزاهرة وقالوا له في الرؤية أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه رأى النبى في رؤية أخرى، حيث كان جالسًا عند الباب الأخضر في المسجد النبوي ونام فرأى في منامه شخصًا يقف أمامه وسأله من أنت فرد عليه "أنا صاحب الفضل"؛ فتيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ قائلًا: "ده هو ده هو" وعندما استيقظ من النوم وجد نفسه يقول "ده هو.. ده هو".
كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسيل، الأسباب التي دفعت بعض الدول الأوروبية لتعليق استخدام لقاح استرازينيكا.
وقال يوسف، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا جاء لهم تجلطات دموية وممرضة في بلجيكا فقدت عينيها، لافتا إلى أن العديد من الدول الأوروبية علقت استخدام استرازينيكا.
وأضاف أن الأطباء لم يجدوا ما يثبت أن التجلطات الدموية سببها لقاح استرازينيكا وقرار تعليق هذا اللقاح سياسي وليس علميا.
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن سد الروصيرص السوداني يحتجز 9 مليارات متر مكعب من المياه خلفه، لذلك قامت السلطات السودانية بتفريغ المياه المحتجزة خوفا من قيام اثيوبيا بتفريغ جزء من المياه المخزنة في منطقة سد النهضة لاستكمال إنشاءات السد.
وأضاف "علام" في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن إثيوبيا تسعى لتعلية الجزء الأوسط من السد استعدادا للملء الثاني ولذلك ستسعى لتفريغ جزء من المنسوب، وهو ما يتخوف منه السودان ويسعى لتجنب تكرار ما حدث العام الماضي.
وتابع أن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك طلب وساطة رباعية دولية لحل أزمة السد، لافتا إلى أن السودان لديه تخوفات كثيرة من حدوث آثار تدميرية جراء سد اثيوبيا.
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إنه تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 13% علي إجمالي قيمة المعاش.
وأضاف "عوض "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن 10.5 مليون مواطن يستفيدوا من الزيادة المقررة في المعاشات.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، أن الرئيس السيسي يسعي لتحسين حقيقي في دخول الموظفين أكثر من العام الماضي، لافتا أن قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه، مشيرا إلى أن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إلى أنه لن يكون هناك أي خصومات من معاشات المواطنين، موضحا أنه سيتم صرف الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام لديهم نظام يختلف عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 170 مليار جنية قيمة المصروفات و1260 قيمة الإيرادات في الموازنة الجديدة.
وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز لتحسين معيشة المواطن، مضيفا أن معظم توجيهات الرئيس السيسي في إطار حياة المواطن المصري البسيط والطبقة المتوسطة.
وأضاف معيط، أن الرئيس السيسي وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، والسيسي وجه بزيادة الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه، متابعا أن 22 مليار جنيه تم ضخها للشركات في أزمة فيروس كورونا، و10 مليار جنية دعم في قطاع الغاز والكهرباء.
قال محمد معيط، وزير المالية، إن هناك حوالي 5 ملايين موظف و10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي اليوم.
وأضاف محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، "37 مليار جنيه تم تخصيصها لزيادات الأجور، وتكلفة زيادة المعاشات تقدر بـ 31 مليار جنيه".
وتابع محمد معيط "صرف الزيادات التي قررها الرئيس السيسي أول شهر يوليو المقبل"، مضيفا:" المجلس القومي للأجور هو المعني بموقف بالقطاع الخاص والعاملين به".
وأكمل محمد معيط "سوف يصدر تنظيم لعملية صرف حافز الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، مضيفا "مع كل موازنة جديدة نقر مجموعة من الزيادات في رواتب العاملين بالدولة"، مضيفا:" نقوم بدراسة الموازنة ويتم معرفة مصادر الإيرادات والمصروفات ومقدار العجز".
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إن الهيئة حريصة على وضع استراتيجية تعمل على تمكين المرأة، مؤكدا أنه يوجد عضوات بنسبة 43% وهى النسبة التي تنفرد بها النيابة الإدارية عن كل الهيئات القضائية في مصر.
وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه أيضا تعمل النيابة الإدارية على تمكين الشباب، مشيرا إلى أن الأهتمام وتمكين الشباب من الدولة والنيابة الادارية ليست بعيدة عنها.
قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيين عدد من المستشارين من درجة وكيل عام أول ووكيل عام، مديرين لعشرين نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار إيمانا بتفعيل دور الشباب ودعمه وتمكينه من تولي المناصب القيادية في النيابة الإدارية.