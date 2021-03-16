أخبار التوك شو| موعد زيادة الرواتب والمعاشات.. ما الخطر الذي دعا السودان لتفريغ سد الروصيرص.. وخطر لقاح استرازينيكا وتعليق أوروبا التطعيم به

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

وتابع محمود شاهين:" اعتبارا من يوم السبت المقبل ومع أخر يوم في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع سوف تتعرض البلاد لموجة حارة تتجاوز 30 درجة مئوية على اغلب الانحاء".

وتابع محمود شاهين:" اعتبارا من يوم السبت المقبل ومع أخر يوم في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع سوف تتعرض البلاد لموجة حارة تتجاوز 30 درجة مئوية على اغلب الانحاء".

وأضاف محمود شاهين:" يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية ولا نخفف الملابس بشكل مفاجيء خلال هذه الفترة ".

وأضاف محمود شاهين:" يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية ولا نخفف الملابس بشكل مفاجيء خلال هذه الفترة ".

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": "مازلنا في فصل الشتاء وهناك انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ 12 درجة مئوية ويكون الطقس شديد البرودة".

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": "مازلنا في فصل الشتاء وهناك انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ 12 درجة مئوية ويكون الطقس شديد البرودة".

قال الفنان رشوان توفيق، إنه رأى الفنان الراحل محمود ياسين فى منامه بعدما توفى بشهر، حيث كان يجلس في محطة قطار إقليمية وتقابل معه، وكان مرتديًا جاكت أبيض مقلم بخطوط سوداء وشعر كثيف كما كان فى قمة شبابه.





وأضاف "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنه رآه في شكل عالم أزهري وحوله شباب أزاهرة وقالوا له في الرؤية أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه رأى النبى في رؤية أخرى، حيث كان جالسًا عند الباب الأخضر في المسجد النبوي ونام فرأى في منامه شخصًا يقف أمامه وسأله من أنت فرد عليه "أنا صاحب الفضل"؛ فتيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ قائلًا: "ده هو ده هو" وعندما استيقظ من النوم وجد نفسه يقول "ده هو.. ده هو".