هترم عضمك .. دراسة تنصح بتناول هذه الشوربة 3 مرات يوميا

نصحت دراسة علمية جديدة، بتناول شوربة العظام يوميا 3 مرات، مشيرة إلى أن مرق العظام هو طعام خارق قديم محمل بأشكال الكولاجين سهلة الامتصاص، والأحماض الأمينية الهامة الأخرى والعديد من المركبات العلاجية المفقودة من النظام الغذائي اليوم."
ووفقا لموقع "womansworld"، تشير الدراسات إلى أن التجاعيد والمناعة ومشاكل الجهاز الهضمي المزمنة وآلام المفاصل وغير ذلك كلها تتحسن بشكل كبير، وتشير خبيرة صحة المرأة آمي مايرز، دكتوراه في الطب، إلى أن الكولاجين يعزز آليات التحكم في الوزن الرئيسية في خلايانا، مما يساعد على تحويلنا إلى آلات لحرق الدهون.
وأفاد التقرير بأنه ينتج عن وقت الطهي الطويل سائل مخملي يحتوي على 50 سعرًا حراريًا فقط لكل كوب، ومع ذلك فهو مليء بما يصل إلى 14 جرامًا من بروتين الكولاجين، و18 من الأحماض الأمينية الإضافية وعشرات من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ومركبات مثل الجلوكوزامين وشوندروتن، ليخفف آلام الالتهاب والتهاب المفاصل.