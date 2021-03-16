هترم عضمك .. دراسة تنصح بتناول هذه الشوربة 3 مرات يوميا

ووفقا لموقع " womansworld"، تشير الدراسات إلى أن التجاعيد والمناعة ومشاكل الجهاز الهضمي المزمنة وآلام المفاصل وغير ذلك كلها تتحسن بشكل كبير، وتشير خبيرة صحة المرأة آمي مايرز، دكتوراه في الطب، إلى أن الكولاجين يعزز آليات التحكم في الوزن الرئيسية في خلايانا، مما يساعد على تحويلنا إلى آلات لحرق الدهون.



