نشرة الصحة والمرأة| أعراض كورونا الطويلة .. دراسة تحذر من نزيف اللثة





مرض الكبد الدهني له عدد لا يحصى من الأعراض التي يشعر بها الجسم، وأفادت دراسة جديدة وفقا لموقع "express"، قد يكون نزيف اللثة علامة على مرض الكبد الدهني.





أعلنت شركة موديرنا، الثلاثاء، عن بدأ دراسة تاثير لقاح كورونا على الاطفال الذى انتجته حيث ستقوم بإعطاء جرعات للمرضى في المرحلة المتوسطة إلى المتأخرة من لقاح كورونا ، mRNA-1273 ، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 12 عامًا.





لا يزال المرضى يبلغون عن أعراض فيروس كورونا وآثارها الجانبية، حتى بعد شهور التعافي، حيث تمكن الباحثون من العثور على علامة لبعض الأعراض التي يمكن أن تكون شائعة مع جميع الأشخاص وتشير إلى أنهم يعانون من أعراض كورونا الطويلة.











نصحت دراسة علمية جديدة، بتناول شوربة العظام يوميا 3 مرات، مشيرة إلى أن مرق العظام هو طعام خارق قديم محمل بأشكال الكولاجين سهلة الامتصاص، والأحماض الأمينية الهامة الأخرى والعديد من المركبات العلاجية المفقودة من النظام الغذائي اليوم."

نشر موقع صدى البلد اخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة تعرف على أبرز الأخبار خلال التقرير التالي.