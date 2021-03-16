الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

قالت نهى عاصم ، مستشارة وزيرة الصحة ، إن موقع اللقاح التابع لوزارة الصحة يستهدف شريحة معينة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، لافتة أنه فى حالة عدم وضع بعض النقاط عند التسجيل فعلى المواطن الإتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة لمساعدته.

وأوضحت نهى عاصم ، خلال لقائها فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا "المذاع على فضائية cbc، أنه يوجد بند فى موقع التسجيل يتطلب رفع كافة التحاليل والأشعة الخاصة بكل الأمراض ولا يجوز رفع تحاليل مرض واحد فقط حتى يمكن تشخصيه بدقة ومتابعة حالته، مضيفة أنه عند إدخال الرقم القومى يتم مطابقته بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة فى مبادرة 100 مليون صحة.

وأكدت نهى عاصم، أنه لا يوجد أى دراسات أجريت لتطعيم السيدات الحوامل، وإذا استلزم الأمر فيجب تلقيه تحت رعاية طبيب وبالطريقة التقليدية من التطعيم الصينى ولا تأخذ اللقاح الجينى حتى لا تتعرض لمشاكل ضارة لها ولصحة طفلها.