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محافظات

نائبة قبطية تتدخل لفرش مسجد النور والرحمة في الإسماعيلية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسماعيلية، موافقة وزير الأوقاف على فرش مسجد عباد الله.


وتدخلت عضو مجلس النواب لدى وزارة الأوقاف، وتقدمت بطلب باستبدال فرش مسجد النور التابع لإدارة القصاصين، والذي تولت هيئة قناة السويس إجراءات فرشه بمسجد عباد الله.


ونشرت على صفحتها الرسمية، تقول: "هفرحكم بحاجة جميلة، ذهبت اليوم إلى وزير الأوقاف ولم أتحرك من عنده إلا بعد أن أخذت الموافقة على فرش مسجد عباد الله بالإسماعيلية".


ونجحت آمال رزق الله، النائبة القبطية بالإسماعيلية، في دفع وزارة الأوقاف، لتوفير 1000 متر فرش أرضيات لمسجدين، بأبو إدريس بقرية كسفريت مركز فايد والثاني مسجد النور بقرية أم حبيب بمركز القصاصين، خلال الدورة السابقة لمجلس النواب.
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