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فن

عارفة عبدالرسول : دوري في مسلسل "موسى" مفاجأة.. وأمسكت ثعبان كوبرا حقيقي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة

كشفت الفنانة عارفة عبدالرسول عن دورها في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدةً أنه سيكون مفاجأة للجمهور.


قالت عبدالرسول خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، على قناة ""CBC اليوم الأربعاء، إن دورها جيد جيدًا وفيه "شغل شديد" وتظهر فيه بشخصية سيدة عجوز للغاية، وأحداث دورها تدور في فترة الأربعينيات، مشيرةً إلى أن المخرج محمد سلامة منح العمل العديد من التفاصيل الصغيرة الخاصة بتلك الفترة الزمنية.


كشفت أنها أمسكت ثعبان كوبرا حقيقياً في أحد مشاهد المسلسل، وكانت خائفة ولكن الثعبان كان مُخدراً بشكل قليل، متابعةً أن لديها فوبيا من الثعابين من صغرها، لكنها رأت أن الفرصة سانحة في المسلسل للتخلص من هذا الخوف، حيث كانت في السابق تخاف من مجرد صورة الثعبان، ولهذا ترددت في البداية من الإمساك به لكن المخرج هدأها بشأن ذلك.


رأت الفنانة أنها لا تحتاج إلى عمل عمليات تجميل لأن الناس تحبها بهذا الشكل ولذلك لم تفكر في إجراء عمليات تجميل، قائلة: "سني مش محتاج أعمل بوتكس". 


"الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه كل من مفيدة شيحة وسهير جوده ومنى عبدالغني، ويذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا. 

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