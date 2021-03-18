ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تأكيدا لانفراد "صدى البلد".. هنا الزاهد تؤكد إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:59 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد صواف
أكدت الفنانه هنا الزاهد انفراد صدى البلد  وذلك عقب إعلانها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وكتبت هنا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "لقد أجريت المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية" .

وتابعت " اي حد شافني او اتعامل معايا ياريت يحلل و يطمن على نفسه" .


وكان صدي البلد قد كشف من  مصدر خاص إصابة النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر أن هنا الزاهد شعرت بارتفاع درجة حرارة منذ يومين ثم قمت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية لها خلال ساعات، بعد إلتزامها ببروتوكول العلاج.

يذكر أن هنا الزاهد يذاع لها حاليا مسلسل حلوة الدنيا سكر وهو أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية .

حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لـ هنا الزاهد

هنا الزاهد تروّج لـ مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر».. شاهد

مسلسل «حلوة دنيا سكر» يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى

من الكواليس.. هنا الزاهد تشارك متابعيها فيديو طريفاً مع نسناس

بدء عرض حكاية «المتخصصة» ثاني حكايات «حلوة الدنيا سكر»

عرض حكاية «الجريمة لا تفيد» بمسلسل «حلوة الدنيا سكر» على شاشة «dmc»

ترشيحاتنا

تعرف على فوائد الردة

شاهد.. أطباء القصر العيني ينقذون حياة أستاذهم بعد إصابته بكورونا

إصابة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات منتخب مصر

إعدادات الواي فاي.. فتاة تكتشف خيانة حبيبها بطريقة غير متوقعة.. فيديو

بتشغل أغاني مهرجانات.. محضر ضد مدرسة الرياض بالهرم بسبب مكبرات الصوت

اصابة 19 شخصا فى حريق مصنع بالقناطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك زوجة و5 أطفال .. نهاية مروعة لأب بسبب رهان .. تفاصيل

بطول 3 أمتار .. ظهور مفاجئ لـ سحلية جوانا في حديقة منزل يثير الرعب.. شاهد

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي