حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. مصدر أمني ينفي مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
الصحة : تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 335 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148424 حالة حتى اليوم.
علق المطرب طارق الشيخ، على ما يدور في الساحة الفنية بين مطربي المهرجانات الشعبية، وخاصة حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا.
نفى مصدر أمنى مقتل شاب على يد الشرطة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
لقي أب بريطاني في الـ40 من عمره مصرعه في حادث سيارة عقب انطلاقه بسرعة تصل إلى 150 ميلًا في الساعة في محاولة لكسب رهان مع زميل له من خلال إثبات أن سيارته المعدلة أسرع من سيارة زميله، حسبما تبين في تحقيق قضائي في واقعة مصرعه عُقد خلال الأيام الماضية.
أعلن طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وفاة جده المستشار أحمد علي عبدالجليل مساعد أول وزير العدل.
علقت شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا من خلال منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك.
الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك: يلعبون من أجل المال دون انتماء.. من يريد الرحيل فعليه تقديم عرض
فتح خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، النار عبر قناة فريقه على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف بالقاهرة، مشيرا إلى أن هناك قرارات مصيرية لتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى جماهير نادي الزمالك بشأن أوضاع النادي في الفترة الحالية، وذلك عقب النتائج السلبية الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال أفريقيا ورحيل المدرب البرتغالي باتشيكو والتعاقد مع الفرنسي كارتيرون.
ذكرت مسودة مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تضع خطة تهدف إلى إعادة العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين، والتي انهارت تقريبا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن جائحة وباء فيروس كورونا ستستمر لفترة طويلة على الأقل لنهاية العام، موضحًا أن تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا لا يُحسن الوضع سريعًا ولابد أن ننتظر لأشهر عدة.