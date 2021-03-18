حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. مصدر أمني ينفي مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى جماهير نادي الزمالك بشأن أوضاع النادي في الفترة الحالية، وذلك عقب النتائج السلبية الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال أفريقيا ورحيل المدرب البرتغالي باتشيكو والتعاقد مع الفرنسي كارتيرون.

ذكرت مسودة مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تضع خطة تهدف إلى إعادة العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين، والتي انهارت تقريبا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.



